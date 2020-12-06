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Роспотребнадзор составил меню для переболевших COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Людям, переболевшим COVID-19, необходимо придерживаться правила — больше овощей, меньше мяса. Роспотребнадзор Бурятии составил рекомендуемый список продуктов для тех, кто перенес коронавирус.

Белок необходим организму, но после болезни не стоит употреблять много «тяжелого» мяса. Например, в понедельник лучше отдать предпочтение рыбе, вторник — бобовым, среду — орехам. В четверг и пятницу позволить себе говядину и свинину, а на выходных — курицу.

Необходимо минимизировать в рационе такие продукты, как колбаса, ветчина, паштет, любое переработанное мясо, жирное мясо, такое как бекон, фарш, ребрышки, котлеты и отбивные из баранины.

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Молочные продукты хорошо подойдут человеку, идущему на поправку: творог, кефир, ряженка, сыр. Но от сладких пудингов лучше отказаться.

Орехи снижают уровень липопротеинов низкой плотности, что полезно для сердца и кровеносных сосудов. Ежедневное употребление горсти орехов полезно для организма. 

Но следует убрать из рациона соленые, глазированные орехи, в том числе в сахаре и шоколаде, ореховые и арахисовые пасты с добавлением сахара и соли.

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