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Эксперт описал лучшую манеру вождения для экономии топлива

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спокойная, уверенная манера вождения без резкой смены педалей газа и тормоза сэкономит топливо, сообщил доцент Сибирского государственного автомобильно-дорожного института Виталий Лисин во время «Прямой линии по качеству моторного топлива».

Эксперт разделил водителей на три категории. Первый тип — это очень нервные водители, которые активно пользуются педалями управления и постоянно чередуют педали тормоза и газа. В городских условиях это резко повышает расход топлива, потому что такие перемены в режиме движения неоптимальны для двигателя.

«Второй тип — слишком спокойные, даже неуверенные водители. В этом случае слишком аккуратное вождение приводит к слишком низкой средней скорости. Двигатель работает в режиме низкого КПД, и это тоже повышает расход топлива», — отметил Лисин.

Поэтому для экономии топлива надо управлять автомобилем так, как делает третий тип — спокойно, уверенно, но при этом активно.

На расход топлива влияют и внешние условия. Если на улице сильный ветер или снег, то потребление топлива может увеличиться на несколько процентов. Зимой оно может возрастать на 20-30%.

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