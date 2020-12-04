Новая экспертиза помогла раскрыть убийство из 90-х под Новосибирском

Пенсионер в Новосибирской области отправится на принудительное лечение: в 1999 году он убил девушку из-за квартиры, а после сошел с ума. Раскрыть дело 20-летней давности помогла современная экспертиза, сообщила в пятницу прокуратура региона.

По информации ведомства, в 1999 году в Колыванском районе пропала 18-летняя девушка. Ее родители погибли, поэтому она жила со своей тетей и ее мужем. Девушку так и не нашли, но 20 лет спустя расследование уголовного дела решили возобновить.

«В ходе обыска в квартире, где проживала девушка, проведенного с применением новейших криминалистических средств, между половыми досками обнаружены следы крови. Как показала судебная генетическая экспертиза, кровь принадлежала пропавшей», – говорится в сообщении.

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Выяснилось, что в смерти девушки виноват муж тети, которому сейчас 75 лет. Он забил ее молотком и спрятал тело в лесу. По версии следствия, мотив был корыстный: убитой принадлежала доля в квартире, которую впоследствии семейная пара разделила между собой.

«После совершенного деяния у обвиняемого развилось психическое расстройство. По результатам судебно-психиатрической экспертизы он признан невменяемым, нуждающимся в принудительном лечении в психиатрическом стационаре», – сказано в сообщении.