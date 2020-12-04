НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ выпустил запчасти в упаковке с защитой от подделок

Источник:
Sibnet.ru
169 1
Фото: © пресс-служба АвтоВАЗа

Оригинальные запасные части и расходные материалы для Lada стали выпускать в новой упаковке, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

На каждой коробке указывается каталожный номер запчасти, ее применяемость, фотография изделия, дополнительные характеристики. В качестве гарантии подлинности и качества предусмотрен защитный голографический стикер и наклейка с указанием номера запасной части.

Сейчас в каталоге запчастей Lada — более 1,3 тысячи изделий, для которых предусмотрена индивидуальная упаковка: это детали для двигателя, трансмиссии, ходовой части, системы управления, электрооборудования, кузовные детали, ремонтные комплекты и технические жидкости.

Сама упаковка выполнена в двух цветах — светло-сером и темно-сером. Две цветные зоны разделены оранжевой линией, которая символизирует слоган марки – «Lada. Новые горизонты».

Еще по теме
Lada XRay лишилась штатной сигнализации
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
Opel модернизировал логотип
Автоэксперты высказались о нужности присадок в бензин
смотреть все
Авто #Автопром
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Перестрелка произошла на российской-украинской границе
•
Депутаты обсудят продуктовые сертификаты для бедных
•
Российская частная компания запустит свою ракету в космос
•
Эксперт описал лучшую манеру вождения для экономии топлива
Подробности
•
Могучая ракета «Ангара»: полетим на Луну и не только
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новая экспертиза помогла раскрыть убийство из 90-х под Новосибирском
Сибирь 04.12.2020 17:18
Склад пластика вспыхнул в Омске
Сибирь 04.12.2020 16:40
Ростелеком объявил акцию для сибиряков «ТВ умеет ждать»
Сибирь 04.12.2020 15:45
Потолок рухнул в новом детсаду в Кемерове
Сибирь 04.12.2020 15:29
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6553
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
6083
Водянова обнажилась в компании других супермоделей
3734
Раздевшаяся до бикини Гагарина напугала поклонников худобой
2786
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Перестрелка произошла на российской-украинской границе
•
Депутаты обсудят продуктовые сертификаты для бедных
•
Российская частная компания запустит свою ракету в космос
•
Эксперт описал лучшую манеру вождения для экономии топлива
Подробности
•
Могучая ракета «Ангара»: полетим на Луну и не только
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

ifhbrjd

Если опять же в среднем. Типо лук и мясо, мыло и молоко... Только вот лука надо 1 кг на месяц (и то не...