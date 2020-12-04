АвтоВАЗ выпустил запчасти в упаковке с защитой от подделок

Оригинальные запасные части и расходные материалы для Lada стали выпускать в новой упаковке, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

На каждой коробке указывается каталожный номер запчасти, ее применяемость, фотография изделия, дополнительные характеристики. В качестве гарантии подлинности и качества предусмотрен защитный голографический стикер и наклейка с указанием номера запасной части.

Сейчас в каталоге запчастей Lada — более 1,3 тысячи изделий, для которых предусмотрена индивидуальная упаковка: это детали для двигателя, трансмиссии, ходовой части, системы управления, электрооборудования, кузовные детали, ремонтные комплекты и технические жидкости.

Сама упаковка выполнена в двух цветах — светло-сером и темно-сером. Две цветные зоны разделены оранжевой линией, которая символизирует слоган марки – «Lada. Новые горизонты».