Аналитики подсчитали, когда вырастут доходы россиян

Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян после провала из-за пандемического кризиса будет долгим и медленным, считают экономисты Альфа-банка, центра развития Высшей школы экономики и центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования РАН.

Основной причиной падения доходов населения стал пандемический кризис, однако тормозить их восстановление в 2021 году будут подавленная экономическая активность (вторая волна COVID-19 может захватить и первый квартал 2021 года), а также секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах, приводит РБК содержание доклада.

По мнению экспертов, ускорение роста реальных зарплат — основного компонента реальных располагаемых доходов населения — возможно лишь с 2023 года. В лучшем случае реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличатся на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего года, считают эксперты.

Этот прогноз пессимистичнее, чем официальный прогноз Минэкономразвития, которое считает, что в 2020 году реальные доходы упадут на 3%, в 2021 году вырастут на те же 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. Последний раз этот показатель рос в 2013 году. С 2014 по 2017 год они сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост, в 2019 году увеличились на 1% в годовом выражении. К концу третьего квартала 2020 года этот показатель был на 11% ниже, чем в 2013 году.