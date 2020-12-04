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Потолок рухнул в новом детсаду в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
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Штукатурка обвалилась в детскому саду, открытом в Кемерове шесть дней назад. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел в детсаду «Замок детства», его торжественно открыли 28 ноября. Видео, на котором на полу в одной из игровых комнат лежат куски штукатурки, опубликовано в социальных сетях.


«Предварительно установлено, что это произошло из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия», — цитирует ТАСС представителя администрации.

Детский сад находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочеты. Кроме того, специалисты обследуют все конструкции детского учреждения.

«Замок детства» на 200 мест возвели по федеральной адресной инвестиционной программе, из бюджетов разных уровней на него ушло более 360 миллионов рублей.

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