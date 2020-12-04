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NASA объяснилo происхождение загадочного объекта на орбите

Источник:
РИА Новости
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Исследователи Лаборатории реактивного движения NASA установили происхождение неизвестного объекта, вращающегося на орбите вокруг Земли.

Согласно данным, полученным с помощью инфракрасного телескопа на Гавайях, это ускоритель верхней ступени американской ракеты «Центавр», запущенной в 1966 году в рамках провалившейся миссии по высадке на Луну.

«Мы попытались получить спектральные данные от другого ракетного ускорителя "Центавра", который много лет находился на околоземной орбите, чтобы затем выяснить, соответствует ли он спектру неизвестного объекта», — приводит РИА Новости слова планетолога Вишну Редди.

Загадочный объект, получивший название 2020 SO, заметили в сентябре, когда он вышел на околоземную орбиту и приблизился к планете на расстояние чуть более 50,4 тысячи километров. Обломок будет оставаться в сфере гравитационного доминирования Земли, пока не выйдет на новую орбиту вокруг Солнца в марте 2021 года, прогнозируют эксперты.

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Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.