Депутаты обсудят введение продуктовых сертификатах для бедных

Малообеспеченных граждан России нужно поддержать продуктовым сертификатом — законопроект о такой форме внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР.

«Установить сумму, которую можно потратить на продукты питания, равную 25% величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, ее опубликовал в Telegram один из авторов, Ярослав Нилов.

В зависимости от региона сумма будет варьироваться от 2 до 4,7 тысячи рублей. Отоварить сертификат предлагают в магазинах-партнерах.

Документ будут выдавать по заявлению совершеннолетним гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Авторы инициативы ссылаются на опыт Москвы и Калининградской области. По словам Нилова, такой сертификат снимет «хотя бы часть финансовой нагрузки с наименее обеспеченных граждан».

Реализацию предложенной нормы авторы предлагают финансировать за счет субвенций из федерального бюджета. На это потребуется 200 миллиардов рублей.