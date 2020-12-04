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Власти сэкономят 2 млрд на развитии Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Расходы на развитие и создание инфраструктуры в Новосибирске сократятся на 2 миллиарда рублей из-за пандемии, сообщил в пятницу пресс-центр мэрии.

Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2021 год. Документ будет «одним из самых напряженных за последние несколько лет», считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Из-за пандемии и принятых в связи с этим ограничительных мер многим предприятиям и организациям пришлось приостановить свою работу. Некоторые и вовсе были вынуждены прекратить деятельность. В результате снизились налоговые сборы и пополняемость бюджета», – сказал мэр.

Также изменился порядок зачисления штрафов, отменен единый налог на вмененный доход. Из-за всего этого в 2021 году Новосибирск недополучит 1 миллиард рублей, в 2022-2023 годах – свыше 1,5 миллиарда рублей.

В следующем году доходы Новосибирска составят 50,6 миллиарда рублей, расходы – 50,8 миллиарда рублей, то есть ожидается дефицит в размере 800 миллионов рублей. Из будущих расходов 70% – это зарплаты работников бюджетных организаций, социальные выплаты, содержание муниципальных образовательных учреждений.

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«В связи с дефицитом бюджета сократится объем средств на развитие города и решение инфраструктурных задач. Если в прошлом году на эти цели было направлено 6 миллиардов 300 миллионов рублей, в этом – 6 миллиардов, то на следующий год на развитие города предусматривается чуть больше 4 миллиардов рублей», – сказано в сообщении мэрии.

Власти пояснили, что не будут начинать новых проектов, а будут продолжать старые: строить новую ледовую арену, станцию метро «Спортивную», а также развивать территорию около воллейбольного центра.

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