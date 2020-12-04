Цена на повседневные товары выросли за год на 14%

Цены на повседневные товары и продукты в России за год выросли на 14% из-за роста курса валют относительно рубля, такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир».

В список товаров «Ромира» вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски и другие повседневные товары. Из непродуктовых товаров вошли разные виды одежды, обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены, приводят «Известия» данные холдинга.

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Статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины, которую граждане покупают фактически. «В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков)», — рассказала исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

«Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы», — добавила она.