НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цена на повседневные товары выросли за год на 14%

Источник:
"Известия"
223 9
Фото: © Sibnet.ru

Цены на повседневные товары и продукты в России за год выросли на 14% из-за роста курса валют относительно рубля, такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир».

В список товаров «Ромира» вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски и другие повседневные товары. Из непродуктовых товаров вошли разные виды одежды, обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены, приводят «Известия» данные холдинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПлохой прогноз для рубля

Статистика компании по ценам замеряет стоимость корзины, которую граждане покупают фактически. «В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков)», — рассказала исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

«Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы», — добавила она.

Еще по теме
Зафиксирован небывалый рост онлайн-продаж в России
Производитель баранины в Хакасии возьмется за мраморную говядину
Карантин ввели в омской деревне из-за туберкулеза скота
Производители предупредили о перебоях с поставками алкоголя
смотреть все
Экономика #Продукты #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Цена на повседневные товары выросли за год на 14%
•
Депутаты обсудят продуктовые сертификаты для бедных
•
Аналитики подсчитали, когда вырастут доходы россиян
•
Российская частная компания запустит свою ракету в космос
Подробности
•
Могучая ракета «Ангара»: полетим на Луну и не только
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ростелеком объявил акцию для сибиряков «ТВ умеет ждать»
Сибирь 04.12.2020 15:45
Потолок рухнул в новом детсаду в Кемерове
Сибирь 04.12.2020 15:29
Власти сэкономят 2 млрд на развитии Новосибирска
Сибирь 04.12.2020 15:10
Аномально теплые выходные придут в Восточную Сибирь
Сибирь 04.12.2020 15:04
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6539
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
6064
Водянова обнажилась в компании других супермоделей
3720
Раздевшаяся до бикини Гагарина напугала поклонников худобой
2716
Обсуждение (9)
КАРТИНА ДНЯ
•
Цена на повседневные товары выросли за год на 14%
•
Депутаты обсудят продуктовые сертификаты для бедных
•
Аналитики подсчитали, когда вырастут доходы россиян
•
Российская частная компания запустит свою ракету в космос
Подробности
•
Могучая ракета «Ангара»: полетим на Луну и не только
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.