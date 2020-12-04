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Судьба омских фудкортов решится в декабре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор в течение месяца разработает регламент по допуску к работе фудкортов в Омской области, сообщил по итогам заседания оперштаба вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков.

«Роспотребнадзору рекомендовано в течение месяца разработать регламент по допуску к работе фудкортов в ТРЦ», – написал Ушаков в своем Instagram.

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Еще одно послабление: в общепите разрешена работа ведущих праздников и выступления творческих коллективов, если они будут находиться на расстоянии как минимум 2 метров от посетителей заведения.

Режим повышенной готовности продлилив Омской области до 15 января, на период предпраздничных дней и январских выходных будет усилен контроль его соблюдения.

Фудкорты закрылись в ТРЦ Омской области еще в первую волну коронавируса весной, с тех пор их работа так и не возобновлялась.

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Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.