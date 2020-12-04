Судьба омских фудкортов решится в декабре

Роспотребнадзор в течение месяца разработает регламент по допуску к работе фудкортов в Омской области, сообщил по итогам заседания оперштаба вице-губернатор региона Дмитрий Ушаков.

«Роспотребнадзору рекомендовано в течение месяца разработать регламент по допуску к работе фудкортов в ТРЦ», – написал Ушаков в своем Instagram.

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Еще одно послабление: в общепите разрешена работа ведущих праздников и выступления творческих коллективов, если они будут находиться на расстоянии как минимум 2 метров от посетителей заведения.

Режим повышенной готовности продлилив Омской области до 15 января, на период предпраздничных дней и январских выходных будет усилен контроль его соблюдения.

Фудкорты закрылись в ТРЦ Омской области еще в первую волну коронавируса весной, с тех пор их работа так и не возобновлялась.