Пандемия уменьшила количество детских травм в Новосибирске

Дети в Новосибирске стали гораздо реже получать травмы из-за того, что снизилась их физическая активность, рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии детской больницы скорой помощи Алексей Ковалев.

По словам врача, в последнее время дети не посещали школы и спортивные секции, снизилась их общая активность, поэтому количество травм уменьшилось примерно на 25%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Скальпель и музыка: зачем травматолог сочиняет треки

«Чаще всего встречаются спинальные травмы. Они связаны, как правило, с катанием с горок, на санках, на тюбинге. Преобладают травмы позвоночника, также часто встречаются травмы нижних конечностей», – цитирует Ковалева пресс-служба губернатора и правительства региона.

Травмпункт больницы скорой помощи в среднем обслуживает 100-120 детей в день, до пандемии через него проходило в среднем 170-180 детей в день.