Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет

Снегопады и потепление придут в Новосибирскую область на следующей неделе, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Мы пока находимся в полосе повышенного атмосферного давления, которая тянется по южным районам Западной Сибири», – рассказал собеседник. По его словам, в выходные погода существенно не изменится: ночами будет -15…-22, местами до -27 градусов, в дневные часы – -11..-17 градусов.

Начиная с понедельника будет усиливаться влияние североанлантического циклона и других возмущений, которые будут перемещаться из районов Баренцева моря на юго-восток, пояснил синоптик.

«Более уверенно прослеживается вероятность снегопадов, которые будут все больше усиливаться», – уточнил Ягудин. Усилится также ветер, во вторник и среду вероятны метели.

Температура в понедельник и вторник будет на уровне -14…-19, местами до -24 градусов ночью и -10…-15 градусов днем. Ожидается, что к среде потеплеет еще сильнее: до 11-16 градусов ниже нуля ночью и -5…-10 градусов днем.