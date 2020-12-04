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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Снегопады и потепление придут в Новосибирскую область на следующей неделе, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Мы пока находимся в полосе повышенного атмосферного давления, которая тянется по южным районам Западной Сибири», – рассказал собеседник. По его словам, в выходные погода существенно не изменится: ночами будет -15…-22, местами до -27 градусов, в дневные часы – -11..-17 градусов.

Начиная с понедельника будет усиливаться влияние североанлантического циклона и других возмущений, которые будут перемещаться из районов Баренцева моря на юго-восток, пояснил синоптик.

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«Более уверенно прослеживается вероятность снегопадов, которые будут все больше усиливаться», – уточнил Ягудин. Усилится также ветер, во вторник и среду вероятны метели.

Температура в понедельник и вторник будет на уровне -14…-19, местами до -24 градусов ночью и -10…-15 градусов днем. Ожидается, что к среде потеплеет еще сильнее: до 11-16 градусов ниже нуля ночью и -5…-10 градусов днем.

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Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.