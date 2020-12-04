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Обвинение сериала «Беспринципные» в аморальности посчитали пиаром

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина посчитала сериал «Беспринципные» аморальным. Но из-за того, что проект планирует выпустить на ТНТ, где работает Бородина, критику посчитали пиаром.

Активное обсуждение «Беспринципных» началось еще в среду, когда Бородина опубликовала критический пост о сериале.Ведущая считает, что проект по рассказам писателя Александра Ципкина — аморальный. По ее мнению, «Беспринципные» показывают «зажравшихся москвичей», готовых отдаться за бокал мартини женщин и изменяющих 24/7 мужчин.

Написавший сценарий сериала Александр Ципкин отреагировал на критикув своем Instagram. Он упрекнул ведущую в том, что она сама ведет не менее «приличную» программу («Дом-2»), но в то же время поблагодарил за черный пиар «Беспринципных».

Сторонние мнения

В конфликтный диалог вмешались другие знаменитости. Например, актриса и певица Настасья Самбурская пошутила, что Бородина на месте ведущей «Дома-2» возомнила себя преподавателем в институте благородных девиц.

Актер Максим Виторган, исполнивший в сериале одну из главных ролей, написал в комментариях к посту Ципкина, что Бородина не самый топовый персонаж, который может прорекламировать сериал. А ведущая Первого канала Арина Шарапова отметила интересную деталь.

«И покажут (сериал) по ТНТ. Согласись, такая методика пиара тебе еще не подвластна», — написала она в комментариях. Тем самым ведущая намекнула, что подозревает конфликт в наигранности.

Сериал «Беспринципные» вышел эксклюзивно на КиноПоиске HD, а с 14 декабря его бесплатно покажут на ТНТ.

О чем сериал? 

«Беспринципные» — это разговорная сатирическая комедия о нелепых, порой неприличных и очень смешных случаях, которые происходят с обитателями Патриарших прудов, одного из самых элитарных районов Москвы.

Главный герой и рассказчик — Славик. Он женат, но не пропускает ни одной юбки. При этом он находит такие ловкие истории, чтобы скрыть свои похождения, что, будучи застуканным в постели — вывернет все в свою пользу.

Другие герои, которым тоже уделено много времени, тоже ведут весьма интересный образ жизни: жены ищут мужьям любовниц, молодая пара друзей женятся, чтобы собрать с гостей денег, а подкаблучник зовет маму в гости, чтобы защитить от нее свою жену.


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Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.