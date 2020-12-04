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Врач рассказала о неожиданном вреде от употребления алкоголя

Источник:
РИА Новости
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Чрезмерное употребление алкогольных напитков может вызвать проблемы с кожей и ногтями, а также спровоцировать выпадение волос, сказала врач Рокси Тейлор.

Злоупотребление спиртными напитками обезвоживает не только кожу, но и ногти. Они становятся ломкими и склонными к шелушению. Поскольку алкоголь расширяет сосуды, то кожа может краснеть, приводит РИА Новости слова Рокси Тейлор.

По мнению врача, наиболее заметные вредные эффекты от употребления алкоголя связаны именно с кожей. Считается, что это вторая по величине причина старения кожи после повреждения солнцем. Кроме того, страдает иммунная система человека, так как погибают полезные бактерии в кишечнике.

Еще одним неожиданным последствием чрезмерного употребления алкоголя является выпадение волос. Это связано с плохим усвоением белка, добавила Тейлор.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты советуют выпивать не более 3,5 литра пива или семь бокалов вина в неделю. Но лучшим вариантом будет полный отказ от спиртного.

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