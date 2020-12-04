Расчленивший собутыльницу житель Кузбасса заслушал приговор

Житель Кузбасса, задержанный участковым в тот момент, когда выкидывал в мусорный бак, расчлененную женщину, получил девять с половиной лет, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Части тела были обнаружены в мусорных баках в поселке Бачатский в ноябре прошлого года. На место первым прибыл участковый. Он заметил пьяного мужчину, который нес пакет, и остановил его — там оказался еще один фрагмент женщины.

Следователи установили, что мужчина и его 43-летняя приятельница несколько дней распивали спиртное и в какой-то момент поругались. Женщина получила удар по голове, отчего умерла. Тогда ее друг решил избавиться от тела.

Суд признал 60-летнего мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Со следствием осужденный сотрудничал, вину признал, по заключению экспертизы был признан вменяемым.