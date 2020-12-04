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Курс рубля обновил трехмесячный максимум

Источник:
РБК
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Офис Московский биржи
Фото: © moex.com

Курс рубля по отношению к доллару и евро уверенно вырос после заключения странами ОПЕК+ нового соглашения о добыче нефти — российская валюта накануне обновила трехмесячный максимум, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами на 23.50 мск снизился на 62 копейки, до 74,45 рубля, ранее в четверг он опускался до 74,26 рубля. Курс евро терял 48 копеек, достигая 90,4 рубля.

Рубль обновил максимум к доллару за три месяца. Ранее максимальное значение было зафиксировано 1 сентября, когда курс доллара опустился до 73,5 рубля, приводит РБК данные биржи.

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Министры нефтедобывающих стран ОПЕК+ в четверг, 3 декабря после нескольких недель напряженных переговоров смогли прийти к консенсусу и заключили тот вариант соглашение об ограничении добычи нефти, на котором настаивала Россия.

Россия предлагала компромиссный вариант соглашения. Согласно ему, восстановление добычи с января должно начаться, но все же должно быть плавным — по 0,5 миллиона баррелей в месяц. Именно этот вариант и был в итоге принят.

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