ЛДС в Новосибирске сдадут раньше срока

Власти Новосибирской области заявили о готовности сдать новую ледовую арену для Молодежного чемпионата мира по хоккею раньше срока – летом 2022 года.

Готовность новой ледовой арены – 35%, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Планируется, что ее сдадут летом 2022 года.

Арена рассчитана на 10 тысяч посадочных мест и предназначена для проведения соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и другим видам спорта. Трансформация игрового поля позволяет проводить в ЛДС концерты и другие массовые мероприятия.

Также к чемпионату в Новосибирске строят станцию метро «Спортивную», ее готовность – 28%. Кроме того, власти уже провели полный аудит гостиничного комплекса Новосибирска.