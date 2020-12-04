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ЛДС в Новосибирске сдадут раньше срока

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства НСО

Власти Новосибирской области заявили о готовности сдать новую ледовую арену для Молодежного чемпионата мира по хоккею раньше срока – летом 2022 года.

Готовность новой ледовой арены – 35%, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Планируется, что ее сдадут летом 2022 года.

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Арена рассчитана на 10 тысяч посадочных мест и предназначена для проведения соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и другим видам спорта. Трансформация игрового поля позволяет проводить в ЛДС концерты и другие массовые мероприятия.

Также к чемпионату в Новосибирске строят станцию метро «Спортивную», ее готовность – 28%. Кроме того, власти уже провели полный аудит гостиничного комплекса Новосибирска.

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