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Ученые выявили пользу прививки от туберкулеза при COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сделанная в раннем детстве прививка от туберкулеза меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело, а распространение COVID-19 идет медленнее в странах, где велик процент вакцинированных, выяснили ученые СПбГУ.

Весной ученые всего мира активно обсуждали, есть ли связь между вакцинацией от туберкулеза бациллами Кальметта-Герена (БЦЖ) в раннем детстве и легким течением новой коронавирусной инфекции. Однако на тот момент статистики по пациентам с COVID-19 было еще недостаточно, чтобы делать достоверные выводы.

Сейчас ученые СПбГУ проанализировали около 100 научных работ и статистику по заболеваемости COVID-19 в разных странах мира, сообщила пресс-служба вуза.

Смертность оказалась ниже в тех странах, где работали ранее или продолжаются и сегодня национальные программы иммунизации вакциной, особенно если практиковались ревакцинации: в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке, в ряде стран, входивших в СССР. Значительно выше этот показатель там, где массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад, например в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии (по сравнению с восточными).

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«Прививку БЦЖ в России делают один раз в жизни новорожденным. Но именно раннее и продолжительное воздействие штамма вакцины на формирующуюся иммунную систему обеспечивает адъювантный эффект — усиливает иммунный ответ организма на различные, в том числе многие инфекционные антигены», — прокомментировала врач-терапевт Яна Ивашкевич.

По ее словам, вакцина БЦЖ имеет нехарактерные для большинства адъювантов свойства: например, выполняет функцию иммуномодулятора, а также снижает риск некоторых аутоиммунных болезней и лимфом. COVID-19 может провоцировать аутоиммунные осложнения, поэтому свойства БЦЖ могут и в этом отношении быть полезны.

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