Охранник спиртозавода в Туве пытался открыть самопальный алкоцех

Охранник спиртзавода украл бутылки, этикетки и другое оборудование чтобы открыть на свалке свое производство алкоголя, его задержали полицейские. Сообщает МВД Республики Тыва.

Инспекторы ДПС остановили «ВАЗ 21140», в котором ехали трое молодых жителей Тувы. В багажнике сотрудники ГИБДД нашли две картонные коробки с 36 бутылками немаркированной водки «Амрита» по 0,5 литров каждая, пластмассовые тары с 37 литрами спиртосодержащей жидкости.

В машине также были приборы для измерения концентрации этилового спирта, закаточная машинка для винтовых колпачков, рулон самоклеющихся этикеток «Амрита Люкс Водка», колбы,160 пустых 0,5-литровых бутылок.

Выяснилось, что оборудование водитель украл на спиртзаводе, где работал охранником. Ущерб предприятию составил 50 тысяч рублей.

Также проводится проверка, полицейские решают вопрос о возбуждении административного производства по статье 14.17.2 КоАП РФ (незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции). Им грозит штраф до пяти тысяч рублей.