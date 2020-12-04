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Охранник спиртозавода в Туве пытался открыть самопальный алкоцех

Источник:
Sibnet.ru
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Охранник спиртзавода украл бутылки, этикетки и другое оборудование чтобы открыть на свалке свое производство алкоголя, его задержали полицейские. Сообщает МВД Республики Тыва.

Инспекторы ДПС остановили «ВАЗ 21140», в котором ехали трое молодых жителей Тувы. В багажнике сотрудники ГИБДД нашли две картонные коробки с 36 бутылками немаркированной водки «Амрита» по 0,5 литров каждая, пластмассовые тары с 37 литрами спиртосодержащей жидкости.

В машине также были приборы для измерения концентрации этилового спирта, закаточная машинка для винтовых колпачков, рулон самоклеющихся этикеток «Амрита Люкс Водка», колбы,160 пустых 0,5-литровых бутылок.


Выяснилось, что оборудование водитель украл на спиртзаводе, где работал охранником. Ущерб предприятию составил 50 тысяч рублей. 

Также проводится проверка, полицейские решают вопрос о возбуждении административного производства по статье 14.17.2 КоАП РФ (незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции). Им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.