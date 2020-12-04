Российских журналистов задержали в Латвии

Латвийские власти предъявили обвинение российским журналистам из изданий Baltnews и Sputnik Латвия в рамках санкций Евросоюза против России — им грозит тюремное заключение. МИД России выступил с жестким заявлением по этому поводу.

Сотрудникам российских СМИ предъявили уголовное обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — в нарушении режима санкций Евросоюза, после допросов у них взяли подписку о невыезде. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

«Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений», — говорится в заявлении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения». Обвинения в нарушении журналистами режима санкций ЕС категорически неприемлемы, отметили в МИД.

«Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ», — сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.