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Российских журналистов задержали в Латвии

Источник:
РИА Новости
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Фото: Xil / CC-BY-SA-3.0

Латвийские власти предъявили обвинение российским журналистам из изданий Baltnews и Sputnik Латвия в рамках санкций Евросоюза против России — им грозит тюремное заключение. МИД России выступил с жестким заявлением по этому поводу.

Сотрудникам российских СМИ предъявили уголовное обвинения по статье 84 Уголовного закона Латвии — в нарушении режима санкций Евросоюза, после допросов у них взяли подписку о невыезде. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

«Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений», — говорится в заявлении МИД России.

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В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что «в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения». Обвинения в нарушении журналистами режима санкций ЕС категорически неприемлемы, отметили в МИД.

«Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений. Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ», — сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.

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Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.