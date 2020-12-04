НАВЕРХ

Красноярские ученые первые в мире создали серебряную наножидкость

Источник:
Sibnet.ru
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Раствор наночастиц серебра
Фото: Раствор наночастиц серебра © ФИЦ КНЦ СО РАН

Исследователи впервые в мире создали раствор с сверхвысоким содержанием наночастиц серебра, концентрация драгоценного металла в нем в 25 раз больше, чем в существующих смесях, сообщает Красноярский научный центр.

Эта технология позволит создавать чернила для трехмерной печати, антимикробные средства и наножидкости, а также откроет путь к новым материалам и технологиям.

«Внимание привлекла простая методика синтеза наночастиц серебра, предложенная 130 лет назад, где водный раствор нитрата серебра восстанавливается цитратным комплексом железа. Эта система почему-то, не получила должного внимания среди ученых и была практически не изучена», — рассказал научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Сергей Воробьев.

Ученые изменили подход — использовали фильтрацию вместо центрифугирования и заменили реагент осаждения — нитрат калия, на цитрат натрия. Они получили частицы серебра с концентрацией в растворе до 1,5 тысячи грамм на литр.

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Химики обнаружили, что наночастицы серебра аномально стабильны — менее склонны к слипанию, укрупнению, растворению и окислению. Ученые отметили, что механизм стабилизации частиц в таких растворах до сих пор не ясен.

«Проект может быть развит в инновационный стартап для массового, дешевого и более экономичного получения наночастиц. Мы планируем и дальше продолжать работу – раскрыть особенности механизма стабилизации наночастиц. Эти знания помогут разработать методики синтеза сверхконцентрированных гидрозолей наночастиц не только серебра, но и других соединений, например, металлов и их оксидов», — сказал Воробьев.

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Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.