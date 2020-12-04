Красноярские ученые первые в мире создали серебряную наножидкость

Исследователи впервые в мире создали раствор с сверхвысоким содержанием наночастиц серебра, концентрация драгоценного металла в нем в 25 раз больше, чем в существующих смесях, сообщает Красноярский научный центр.

Эта технология позволит создавать чернила для трехмерной печати, антимикробные средства и наножидкости, а также откроет путь к новым материалам и технологиям.

«Внимание привлекла простая методика синтеза наночастиц серебра, предложенная 130 лет назад, где водный раствор нитрата серебра восстанавливается цитратным комплексом железа. Эта система почему-то, не получила должного внимания среди ученых и была практически не изучена», — рассказал научный сотрудник Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Сергей Воробьев.

Ученые изменили подход — использовали фильтрацию вместо центрифугирования и заменили реагент осаждения — нитрат калия, на цитрат натрия. Они получили частицы серебра с концентрацией в растворе до 1,5 тысячи грамм на литр.

#Наука Сибирские нанотрубки изменят мир

Химики обнаружили, что наночастицы серебра аномально стабильны — менее склонны к слипанию, укрупнению, растворению и окислению. Ученые отметили, что механизм стабилизации частиц в таких растворах до сих пор не ясен.

«Проект может быть развит в инновационный стартап для массового, дешевого и более экономичного получения наночастиц. Мы планируем и дальше продолжать работу – раскрыть особенности механизма стабилизации наночастиц. Эти знания помогут разработать методики синтеза сверхконцентрированных гидрозолей наночастиц не только серебра, но и других соединений, например, металлов и их оксидов», — сказал Воробьев.