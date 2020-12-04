НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

ОНФ нашел фальшивые справки о COVID в сибирских регионах

Источник:
Sibnet.ru
197 3
Фото: © Sibnet.ru

ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19, они обнаружились в 20 регионах страны, в том числе Иркутской, Томской областях и Республике Алтай.

«Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете», – говорится в сообщении ОНФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПодводные камни страхования от коронавируса

В число проблемных регионов вошли Иркутская область, Томская область и Республика Алтай. Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь подобные случаи.

Как уточняется в сообщении, в основном справки пользуются популярностью у тех, кому нужно выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, лечь в больницу.

Тема: Распространение коронавируса
Контроль масочного режима ужесточат в Омской области
Плановую медпомощь возобновили в Новосибирской области
Экс-президент Франции умер от COVID
Раскрыта стоимость одной дозы вакцины «Спутник V»
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс рубля обновил трехмесячный максимум
•
Мишустин возложил ответственность за вакцинацию на губернаторов
•
Прививка от туберкулеза действительно влияет на COVID
•
Российских журналистов задержали в Латвии
Подробности
•
Могучая ракета «Ангара»: полетим на Луну и не только
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Житель Приангарья задушил женщину-инвалида, чтобы она не мучилась
Сибирь 04.12.2020 13:12
Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет
Сибирь 04.12.2020 13:08
Расчленивший собутыльницу житель Кузбасса заслушал приговор
Сибирь 04.12.2020 12:44
ЛДС в Новосибирске сдадут раньше срока
Сибирь 04.12.2020 12:14
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6523
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
6042
Водянова обнажилась в компании других супермоделей
3699
Раздевшаяся до бикини Гагарина напугала поклонников худобой
2640
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Курс рубля обновил трехмесячный максимум
•
Мишустин возложил ответственность за вакцинацию на губернаторов
•
Прививка от туберкулеза действительно влияет на COVID
•
Российских журналистов задержали в Латвии
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

great_america

20 лет обещаний это конечно войдет в историю. В книгу рекордов Гиннеса нужно занести.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

kygear

Отсутствие в продуктах Пальмового суррогата и есть лекарство для организма.