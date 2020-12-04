ОНФ нашел фальшивые справки о COVID в сибирских регионах

ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19, они обнаружились в 20 регионах страны, в том числе Иркутской, Томской областях и Республике Алтай.

«Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете», – говорится в сообщении ОНФ.

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В число проблемных регионов вошли Иркутская область, Томская область и Республика Алтай. Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь подобные случаи.

Как уточняется в сообщении, в основном справки пользуются популярностью у тех, кому нужно выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, лечь в больницу.