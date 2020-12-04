Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Политик Адольф Гитлер Уунона одержал уверенную победу на региональных выборах в Намибии. Он заявил, что не стремится к мировому господству.

Адольф Гитлер Уунона набрал 85% голосов на региональных выборах в районе Омпунджа на севере Намибии. Он представляет правящую партию СВАПО.

«Мой отец назвал меня в честь этого человека. Вероятно, он не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — сказал политик в интервью Bild.

Фото: © Избирательная комиссия Намибии

Он отметил, что в детстве считал это имя абсолютно нормальным, а когда вырос, понял, что этот человек хотел покорить весь мир. И добавил, что сам не стремится к мировому господству.

Адольф Гитлер Уунона считает, что уже слишком поздно менять имя. Члены семьи называют его просто Адольф.

Намибия была немецкой колонией с 1890 года. Страна обрела окончательную независимость только в 1990 году. Немецкий язык признан одним из национальных и считается основным разговорным языком в некоторых регионах страны.