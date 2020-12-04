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Власти годами не проверяли туберкулезную больницу, где произошло ЧП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области выяснила, что Минздрав несколько лет не проводил плановых проверок в туберкулезной больнице, где медсестры били детей.

Осенью соцсетях появились видеозаписи, где медсестры в новосибирской туберкулезной больнице били детей и хватали за волосы. Это стало причиной уголовных дел о ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенным с жестоким обращением, в отношении двух медиков. В то же время прокуратура начала свою проверку.

«В течение нескольких лет областное министерство здравоохранения не проводило в медицинской организации плановых проверок. По результатам проверки прокуратура внесла представления руководителям областной туберкулезной больницы и регионального министерства здравоохранения (на рассмотрении)», – говорится в сообщении ведомства.

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Кроме того, выяснилось, что девочку, которую схватила за волосы медсестра, в больницу отправила бабушка, а медики даже не проверили, воспитывают ли ее родители, где они находятся, тем самым нарушив закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В четверг прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух медсестер, в ближайшее время они предстанут перед судом.

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ЧП #Громкое дело #Здоровье
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