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Эксперты назвали самые продаваемые ноутбуки 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спрос на ноутбуки резко вырос в 2020 году в России, самыми популярными устройствами для работы из дома стали модели от Huawei, Honor и Apple, сообщила Sibnet.ru пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо».

За девять месяцев этого года россияне приобрели для удаленной работы, обучения, развлечений и других задач около 2,5 миллионов ноутбуков на сумму 106 миллиардов рублей, что на 40% в штуках и 54% в деньгах больше, чем годом ранее. 

Спрос начал расти с марта, пик продаж пришелся на третий квартал. Рост продаж составил более 60% в денежном выражении — многие готовились к учебному году и обновляли технику для комфортной работы из дома.

Россияне приобретают классические полнофункциональные модели с экраном от 15 дюймов и выше. В число пяти самых продаваемых моделей этого года вошли два ноутбука от Huawei (MateBook D 14 NBL-WAQ9R и MateBook D 15 BOH-WAQ9R), один от Honor (MagicBook 14 NBL-WAQ9HNR) и два от Apple (MacBook Aair 13 (MQD32) – 2019 и 2018 годов выпуска).

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