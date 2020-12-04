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Будущее «Барселоны»: новый контракт Месси или возвращение Неймара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Барселона»
Испанский футбольный клуб трясет от внутренних проблем, из-за которых «Барселона» может потерять лидера и главную звезд Лионеля Месси. Каких новых игроков могут приобрести сине-гранатовые и вернется ли Неймар?

Месси летом планировал покинуть «Барсу», но клуб не отпустил его за год до окончания срока контракта. Однако летом 2021-го года аргентинец может уйти бесплатно, но в «Барселоне» пока не выбрали нового президента клуба. Это случится весной, а до тех пор, руководство каталонцев вряд ли будет общаться с Лионелем по поводу продления контракта.

Сейчас «Барса» выступает не очень удачно в чемпионате Испании, да и в Лиге чемпионов не является главным фаворитом на победу. Так что вряд ли стоит удивляться, если Месси еще зимой примет предложение того же «Манчестер Сити», считают эксперты портала BetON, где можно почитать прогнозы и получить актуальные промокоды букмекерских контор для выгодных ставок на будущее Лионеля.

Почему в Каталонии не ждут Неймара?

После девяти матчей в испанской примере команда Рональда Кумана идет всего лишь на седьмой строчке. Отставание от лидирующего «Реала Сосьедад» равняется 10 очкам. В следующем туре каталонцы сыграют с конкурентами за шестое место в турнирной таблице — футболистами «Кадиса». Аналитики букмекерской конторы Олимп бет дают коэффициент 1.48 на победу «Барсы», которая сыграет в гостях.

Чтобы увеличить количество побед, каталонцам необходимы трансферы. Правда, главная задача — борьба за пост президента клуба — отвлекает от текущих покупок. Кандидат в президенты «Барсы» Эмили Русо заявил, что клуб не может позволить трансфер Неймара летом 2021-го года. Зато в 2022-м взять бразильца бесплатно после окончания соглашения с ПСЖ вполне реально.

Русо, который работал вице-президентом клуба, пока весной не покинул должность из-за конфликта с экс-президентом клуба Жозепом Бартомеу, заявил также, что у Неймара есть желание присоединиться к «Барсе». А вот про Месси Русо не сказал ничего конкретного. Он уверен, что руководство клуба попробует поговорить с ним, но оно не будет игнорировать экономическую ситуацию в клубе.

Более категоричным в отношении Неймара стал другой кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша. Он отметил, что не стал бы пытаться купить Неймара, потому что сейчас он не входит даже в топ-30 лучших футболистов Европы.

За кем следит «Барселона»?

По версии авторитетного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, каталонцы делали запросы насчет приобретения защитника «Хоффенхайма» Мелайро Богарде. Срок его контракта истекает летом 2021 года, однако, возможно, защитника подпишут уже в январе. В текущем сезоне Богарде провел один матч в Бундеслиге.

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Также сине-гранатовые попробуют подписать центрального защитника, который смог бы временно заменить травмированного Жерара Пике. Испанец получил серьезное повреждение и вряд ли выйдет на поле до конца сезона. 

Среди кандидатов на переход в «Барсу» — бывший защитник «Зенита» и «Валенсии» Эсекиэль Гарай. Как сообщил известный журналист Хосе Альварес, 34-летний аргентинец находится в статусе свободного агента, поэтому обойдется каталонцам очень дешево.

Руководство «Барсы» готовится в январе получить предложение от «Манчестер Юнайтед». Английский клуб в очередной раз попытается приобрести вингера Усмана Дембеле. Проблема в том, что манкунианцы хотят арендовать француза, а «Барса», как и летом, намерена продать 23-летнего игрока. В семи матчах нынешнего сезона чемпионата Испании Дембеле забил один гол.

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