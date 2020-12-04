Сильное землетрясение произошло в Бурятии

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от населенного пункта Кичера в Бурятии, разрушений и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Республике Бурятия.

В четверг в 20.37 по местному времени в 59,3 километрах к юго-востоку от населенного пункта Кичера Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,9.

По сообщению ЕДДС Северо-Байкальского района толчки не ощущались. По предварительной информации разрушений нет.

Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.