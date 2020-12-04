Источник назвал срок возвращения «Адмирала Кузнецова» в строй

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» после ремонта выйдет на ходовые испытания в 2022 году, сообщил источник в кораблестроительной отрасли в связи с отмечаемой сегодня 35-й годовщиной со дня спуска авианосца на воду.

«Летом следующего года "Адмирал Кузнецов" должен во второй раз встать в док, а в 2022 году выйти на ходовые испытания», — сказал ТАСС источник.

Единственный российский авианосец встал на ремонт в года Центр судоремонта (ЦС) «Звездочка» весной 2018. «Сегодня восстановление технической готовности корабля находится в середине запланированного генеральным графиком срока», — уточнил источник.

По его данным, предусмотрена замена главных котлов корабля, ремонт главных турбозубчатых агрегатов и винто-рулевой группы, газотурбо- и дизельгенераторов, обновление радиоэлектронного вооружения и авиатехнических средств, «в контракте прописана, кроме того, установка нового комплекса вооружения».

«Благодаря стабильному финансированию со стороны заказчика "Звездочка" без срывов авансирует подрядчиков и поставщиков», — сказал источник.

Ранее СМИ сообщили, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сопровождался двумя ЧП. Речь шла о затонувшем плавучем доке ПД-50 и пожаре в помещениях одного из энергоотсеков корабля. По заявлениям официальных лиц, они не стали критическими.