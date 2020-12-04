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Россия убедила ОПЕК+ принять свой вариант соглашения о нефти

Источник:
ТАСС
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Министры нефтедобывающих стран ОПЕК+ после нескольких недель напряженных переговоров смогли прийти к консенсусу и заключили тот вариант соглашение об ограничении добычи нефти, на котором настаивала Россия.

Россия предлагала компромиссный вариант соглашения. Согласно ему, восстановление добычи с января должно начаться, но все же должно быть плавным — по 0,5 миллиона баррелей в месяц, с Нового года. Именно этот вариант и был в итоге принят.

Министры ОПЕК+ приняли решение собираться каждый месяц, чтобы мониторить ситуацию на рынке и подтверждать план увеличения производства нефти еще на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Председательствовал на конференции Александр Новак вел сам как единственный сопредседатель.

Вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой пресс-конференции после встречи подтвердил, что договоренности носят именно такой характер. Утверждать объемы восстановления добычи на каждый месяц участники союза будут ежемесячно, встречи начнутся с января.

Россия в этой квоте сможет нарастить добычу в январе на 125 тысячей баррелей в сутки, и нефтяники к этому технически готовы, заверил Новак. «Компании подтвердили готовность нарастить [добычу] в случае принятия такого консолидированного решения всеми странами», — сказал он.

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Топ комментариев

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.

k051173

за последние лет шесть рубль упал с 30 до 75)))

Alexander222

«я вам обещаю»:Нет ребята, так дальше жить нельзя! (В.В. Путин)В 2020 году средняя зарплата россиянина...

jeryakob

путины ,чубайсы - все задрали уже

лачинов

Да такой же в Штатах. Там тоже президент не для всех указ. )