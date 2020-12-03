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Погибшего в авиакатастрофе ведущего НТВ заменит «стерва» из сериалов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © annakazuchits, instagram.com/annakazuchits

Актриса Анна Казючиц станет новой ведущей шоу «ДНК» на канале НТВ. Она заменит Александра Колтового, погибшего при крушении самолета Cessna в Подмосковье.

Анна Казючиц известна по множеству ролей в сериалах и мелодрамах, где преимущественно исполняла стервозные и злодейские роли.

«"ДНК" и НТВ помогают героям программы найти тех, кого они ищут, узнать что-то очень важное о своей семье, в чем-то убедиться и поставить такие хорошие точки над "i" в жизни многих людей. Для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового», — цитирует телеканал Казючиц.

Остросоциальное ток-шоу «ДНК» выходит на НТВ с апреля 2018 года. Герои программы — обычные семьи, для которых ДНК-тест становится единственной возможностью прекратить споры между родными людьми.

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Топ комментариев

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Dmitriy1983

При чем здесь доллар? Так то мы пока рублями рассчитываемся.

ifhbrjd

Производить будут за границей, продавать за границу - при чем тут рубль?

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.