Погибшего в авиакатастрофе ведущего НТВ заменит «стерва» из сериалов

Актриса Анна Казючиц станет новой ведущей шоу «ДНК» на канале НТВ. Она заменит Александра Колтового, погибшего при крушении самолета Cessna в Подмосковье.

Анна Казючиц известна по множеству ролей в сериалах и мелодрамах, где преимущественно исполняла стервозные и злодейские роли.

«"ДНК" и НТВ помогают героям программы найти тех, кого они ищут, узнать что-то очень важное о своей семье, в чем-то убедиться и поставить такие хорошие точки над "i" в жизни многих людей. Для меня большая честь продолжить дело Александра Колтового», — цитирует телеканал Казючиц.

Остросоциальное ток-шоу «ДНК» выходит на НТВ с апреля 2018 года. Герои программы — обычные семьи, для которых ДНК-тест становится единственной возможностью прекратить споры между родными людьми.