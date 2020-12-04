Наставники девятого «Голоса» выберут полуфиналистов

Этап нокаутов начинается на «Голосе», наставники проектов отсеют из своих команд по четыре человека. Новый выпуск шоу выйдет в эфир в 21.30 на Первом канале.
На этапе нокаутов каждый наставник выберет в своей команде двоих участников, которые пройдут в полуфинал.
По правила нокаутов, наставники разбивают свои команды на тройки, где каждый из участников исполняет по одной песне. Из каждой тройки в следующий этап проходит только один исполнитель.
На момент нокаутов в «Голосе» сформированы следующие команды:
- Команда Сергея Шнурова: Мария Русакова, Богдан Кияшко, Жан
Милимеров, Лайла Мурадова, Юрий Гордиенко, Надежда Самкова.
- Команда Валерия Сюткина: Александр Еловских, Олег Аккуратов,
Сурен Платонов, Михаил Жигалев, Дмитрий Венгеров, Эленэ Нинидзе
- Команда Полины Гагариной: Гор Испирян, Кристина Королькова,
Яна Габбасова, Кирилл Суслов, Александра Мостовяк, Сафаэль Мишиев.
- Команда Басты: Фантине Притула, Сергей Замков, Елизавета Пурис, Марина Строкаченко, Александра Будникова, Василий Пасечник.
После нокаутов в «Голосе» останется в общей сложности восемь человек. На стадии концертов в прямом эфире к решению судьбы оставшихся вокалистов присоединяются зрители, а в финале голосуют только они.