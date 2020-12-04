Наставники девятого «Голоса» выберут полуфиналистов

Этап нокаутов начинается на «Голосе», наставники проектов отсеют из своих команд по четыре человека. Новый выпуск шоу выйдет в эфир в 21.30 на Первом канале.

На этапе нокаутов каждый наставник выберет в своей команде двоих участников, которые пройдут в полуфинал.

По правила нокаутов, наставники разбивают свои команды на тройки, где каждый из участников исполняет по одной песне. Из каждой тройки в следующий этап проходит только один исполнитель.

На момент нокаутов в «Голосе» сформированы следующие команды:

Команда Сергея Шнурова: Мария Русакова, Богдан Кияшко, Жан Милимеров, Лайла Мурадова, Юрий Гордиенко, Надежда Самкова.





Мария Русакова, Богдан Кияшко, Жан Милимеров, Лайла Мурадова, Юрий Гордиенко, Надежда Самкова. Команда Валерия Сюткина: Александр Еловских, Олег Аккуратов, Сурен Платонов, Михаил Жигалев, Дмитрий Венгеров, Эленэ Нинидзе





Александр Еловских, Олег Аккуратов, Сурен Платонов, Михаил Жигалев, Дмитрий Венгеров, Эленэ Нинидзе Команда Полины Гагариной: Гор Испирян, Кристина Королькова, Яна Габбасова, Кирилл Суслов, Александра Мостовяк, Сафаэль Мишиев.





Гор Испирян, Кристина Королькова, Яна Габбасова, Кирилл Суслов, Александра Мостовяк, Сафаэль Мишиев. Команда Басты: Фантине Притула, Сергей Замков, Елизавета Пурис, Марина Строкаченко, Александра Будникова, Василий Пасечник.

После нокаутов в «Голосе» останется в общей сложности восемь человек. На стадии концертов в прямом эфире к решению судьбы оставшихся вокалистов присоединяются зрители, а в финале голосуют только они.