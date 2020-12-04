Начинается суд над Широковым за избиение арбитра

Мировой суд в пятницу, 4 декабря начинает рассматривать дело экс-футболиста сборной России Романа Широкова об избиении судьи Никиты Данченкова. Спортсмену грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел в августе во время игры сборной «Матч ТВ», за которую выступал Широков, против команды «Ничего обычного» на любительском турнире «Московский кубок селебрити». Рефери Данченков показал хавбеку прямую красную карточку за неспортивное и агрессивное поведение. Игрок ударил судью по лицу, а когда тот упал, предпринял попытку добить его ногами.

Широков обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. По этой статье 39-летнему футболисту грозит до двух лет лишения свободы. Он высказывался, что самым правильным будет назначить ему штраф. Но адвокаты Данченкова требовали переквалификации дела на покушение на убийство и, вероятно, в суде будут добиваться максимально возможного наказания.

Спортсмен утверждал, что Данченков его оскорблял, но свидетели этот факт не подтверждают. «Это делается для того, чтобы показать не хулиганские побуждения в действиях Широкова, а что Роман бил его на почве личных неприязненных отношений. То есть попытаться переквалифицировать дело на более легкую статью без лишения свободы», — цитирует заявление адвоката Sport24.

Широков приносил извинения судье в Instagram. Адвокат Данченкова Александр Островский тогда заявил, что они неискренние, и что сторона потерпевшего требует от Широкова настоящего раскаяния.

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Экс-футболист просил мировой суд в Сокольниках рассмотреть дело в особом порядке, поскольку признал вину. Но потерпевший выступил против. И дело будет рассмотрено в общем порядке — с изучением всех материалов и состязанием сторон.

Широков на клубном уровне выступал за «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. Хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008. Завершил карьеру футболиста в 2016 году. После работал экспертом на телеканале «Матч ТВ», но в связи с инцидентом был отстранен от эфиров.