Вышел второй трейлер «Обратной связи» с «Квартетом И»

Создатели второй части комедии «Громкая связь» выпустили второй трейлер фильма «Обратная связь». Видео опубликовано на YouTube-канале Sony Pictures Russia.

Сюжет фильма будет складываться по принципу «Громкой связи». Друзья собираются вместе и затевают игру в ходе которой всплывают тайны и секреты.

Изначально фильм «Громкая связь» — ремейк итальянской картины «Идеальные незнакомцы». Причем сюжет российского проекта почти полностью копирует зарубежный. А «Обратная связь» — уже уникальный проект.

«Обратная связь» обещает стать главным новогодним фильмом. Даже трейлер создает праздничное настроение: друзья собираются в загородном доме, вокруг зимние пейзажи, елки, фейерверки, звон бокалов с шампанским.

Главные мужские роли в «Обратной связи» сыграли актеры из «Квартета И», а женские персонажи достались Марии Мироновой, Ирине Горбачевой, Анастасии Уколовой.