ООН исключила каннабис из списка наркотиков

Комиссия Организации объединенных наций по наркотическим средствам исключила каннабис из списка особо опасных наркотиков. Инициативу выдвинула Всемирная организация здравоохранения.

После обсуждения комиссия ООН признала терапевтические свойства вещества и исключила его из IV реестра Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, пишет сайт Marijuana Business Daily.

По данным сайта, 27 членов комиссии проголосовали за такое решение, 25 выступили против, один воздержался. При этом решение не повлияет на международный контроль за оборотом каннабиса, поскольку разные страны оценивают растение по своим законам.

В частности, против исключения каннабиса из списка особо опасных наркотиков проголосовали представители России, Китая, Египта, Нигерии, Пакистана. В ряде стран употребление марихуаны в медицинских целях уже легализовано, в этом списке Италия, Чехия, а также ряд штатов США.