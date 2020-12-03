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Курс доллара упал до 75 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль укрепляется к доллару, американская валюта впервые с 18 сентября снизилась до уровня 75 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в четверг снижался на 7 копеек — до 75 рублей. При этом курс евро немного подрос — на 9 копеек, до 90,96 рубля.

Эксперты полагают, что если ОПЕК+ согласится продлить соглашение, ограничивающее добычу нефти, на два-три месяца, то в скором времени стоит ожидать укрепления рубля до 74 рублей за доллар.

При этом февральский фьючерс на нефть марки Brent в четверг падает на 0,56% — до 47,98 доллара за баррель.

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Топ комментариев

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Dmitriy1983

При чем здесь доллар? Так то мы пока рублями рассчитываемся.

ponhik78

Самый опасный способ-это целиком. Подавится можно.

ifhbrjd

Производить будут за границей, продавать за границу - при чем тут рубль?