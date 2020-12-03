Курс доллара упал до 75 рублей

Рубль укрепляется к доллару, американская валюта впервые с 18 сентября снизилась до уровня 75 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в четверг снижался на 7 копеек — до 75 рублей. При этом курс евро немного подрос — на 9 копеек, до 90,96 рубля.

Эксперты полагают, что если ОПЕК+ согласится продлить соглашение, ограничивающее добычу нефти, на два-три месяца, то в скором времени стоит ожидать укрепления рубля до 74 рублей за доллар.

При этом февральский фьючерс на нефть марки Brent в четверг падает на 0,56% — до 47,98 доллара за баррель.