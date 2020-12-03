Игры для PlayStation 5 подорожают

Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан поддержал повышение цен на новые игры для консоли PlayStation 5. По его словам, цены достаточно долго были стабильны, поэтому решение пересмотреть их правильное.

«Исторически динамика цен на консольные видеоигры достаточно скромная. Уже очень давно цены относительно стабильны. И тот тренд, который мы наблюдаем у ряда издателей, желающих перенести значительно возросшие издержки производства игр для PS5 на плечи потребителя, мне не кажется необоснованным», — сказал Райан в интервью ТАСС.

Он также напомнил, что если посмотреть на рынок с точки зрения соотношения цены на единицу времени — сколько долларов или рублей стоит час развлечения, то видеоигры выглядят очень дешевыми. При этом в ряде стран американская цена игры не переводится напрямую в местную валюту, а корректируется с учетом экономических реалий.

Райан также добавил, что PlayStation ответит на модель подписки Game Pass от Microsoft собственным сервисом. Сейчас у Sony есть сервис PlayStation Now по подписке, позволяющий скачивать или стримить игры за ежемесячную плату, однако в России он недоступен.