Туктамышева пропустит этап Кубка России из-за коронавируса

Фото: © ФФККР
Фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России в Москве, так как ее тест на коронавирус оказался положительным, сообщается на сайте ФФККР. Также соревнования пропустят еще три спортсмена.
«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — говорится в сообщении.
Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев тоже сдал положительный тест и пропустит московский этап.
Также не выступят двукратный чемпион России Михаил Коляда и Анастасия Гулякова. Причины их отсутствия не уточняются, но оба тренируются в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге вместе с Туктамышевой.
UynachalnicaИ где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?
Maniac.Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....
shevelev-kirillну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....
Иркут 69Может самопиар. Или просто отдохнуть с комфортом захотела... В декабре - якобы "корона", потом НГ, сочельник....
UynachalnicaДаже пилить уже устали, а может не выгодно. Зайдет какой родитель в аккаунт чада, а там какое-нибудь...