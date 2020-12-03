Туктамышева пропустит этап Кубка России из-за коронавируса

Фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России в Москве, так как ее тест на коронавирус оказался положительным, сообщается на сайте ФФККР. Также соревнования пропустят еще три спортсмена.

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — говорится в сообщении.

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев тоже сдал положительный тест и пропустит московский этап.

Также не выступят двукратный чемпион России Михаил Коляда и Анастасия Гулякова. Причины их отсутствия не уточняются, но оба тренируются в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге вместе с Туктамышевой.