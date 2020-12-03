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Туктамышева пропустит этап Кубка России из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Фигуристка Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России в Москве, так как ее тест на коронавирус оказался положительным, сообщается на сайте ФФККР. Также соревнования пропустят еще три спортсмена. 

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — говорится в сообщении.

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев тоже сдал положительный тест и пропустит московский этап.

Также не выступят двукратный чемпион России Михаил Коляда и Анастасия Гулякова. Причины их отсутствия не уточняются, но оба тренируются в группе Алексея Мишина в Санкт-Петербурге вместе с Туктамышевой.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Иркут 69

Может самопиар. Или просто отдохнуть с комфортом захотела... В декабре - якобы "корона", потом НГ, сочельник....

Uynachalnica

Даже пилить уже устали, а может не выгодно. Зайдет какой родитель в аккаунт чада, а там какое-нибудь...