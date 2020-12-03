Microsoft станет обновлять Windows 10 по частям

Нововведения в операционной системе Windows 10 в 2021 году будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями, выяснили инсайдеры, близкие к Microsoft.

Сейчас Windows 10 получает два больших пакета обновлений — весной и осенью. Данная система апдейтов сохранится и в следующем году, но вместе с ней заработает Windows Feature Experience Pack.

Под этим названием скрываются модульные обновления с критически важными функциями для ОС, сообщает РИА Новости со ссылкой Windowslatest.

В первом пакете изменений ожидаются, например, функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.