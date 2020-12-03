НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Microsoft станет обновлять Windows 10 по частям

Источник:
РИА Новости
167 0
Фото: © Sibnet.ru

Нововведения в операционной системе Windows 10 в 2021 году будут приходить на компьютеры не только с большими обновлениями, выяснили инсайдеры, близкие к Microsoft.

Сейчас Windows 10 получает два больших пакета обновлений — весной и осенью. Данная система апдейтов сохранится и в следующем году, но вместе с ней заработает Windows Feature Experience Pack.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕChrome OS получит «темную тему»

Под этим названием скрываются модульные обновления с критически важными функциями для ОС, сообщает РИА Новости со ссылкой Windowslatest.

В первом пакете изменений ожидаются, например, функция наброска на фрагменте экрана и разделение виртуальной клавиатуры в портретном режиме на сенсорных экранах.

Еще по теме
Internet Explorer проигнорирует популярные сайты
Из облака и архива: как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Telegram получил новую функцию
Microsoft выпустит Windows для слабых компьютеров
смотреть все
Технологии #Софт
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Путин не стал встречаться Чубайсом
•
России объявили юридическую войну
•
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
•
Города избавят от колоний и СИЗО
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
•
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
•
Почему не надо покупать доллары до Нового года?
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Плановую медпомощь возобновили в Новосибирской области
Сибирь 03.12.2020 17:53
«Томского маньяка» признали вменяемым
Сибирь 03.12.2020 17:42
Новосибирские студенты попробовали здоровые инновации на вкус
Сибирь 03.12.2020 14:37
Роспотребнадзор перечислил ограничения на Новый год в Забайкалье
Сибирь 03.12.2020 14:32
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6375
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
5885
Водянова обнажилась в компании других супермоделей
3519
Автоаптечка меняется: обязательный состав и дополнения
2640
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Путин не стал встречаться Чубайсом
•
России объявили юридическую войну
•
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
•
Города избавят от колоний и СИЗО
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Иркут 69

Может самопиар. Или просто отдохнуть с комфортом захотела... В декабре - якобы "корона", потом НГ, сочельник....

Uynachalnica

Даже пилить уже устали, а может не выгодно. Зайдет какой родитель в аккаунт чада, а там какое-нибудь...