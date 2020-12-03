Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту спутники связи

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в четверг с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны. Ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС.

В расчетное время разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник связи «Гонец-М» и аппарат в интересах российского военного ведомства. Отмечается, что управление спутником связи уже передали заказчику.

Второму спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2548», с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

«Гонец» — российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами.