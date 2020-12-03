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Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту спутники связи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала в четверг с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны. Ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС.

В расчетное время разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник связи «Гонец-М» и аппарат в интересах российского военного ведомства. Отмечается, что управление спутником связи уже передали заказчику.

Второму спутнику присвоен порядковый номер «Космос-2548», с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

«Гонец» — российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами.

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Топ комментариев

Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Иркут 69

Может самопиар. Или просто отдохнуть с комфортом захотела... В декабре - якобы "корона", потом НГ, сочельник....

Uynachalnica

Даже пилить уже устали, а может не выгодно. Зайдет какой родитель в аккаунт чада, а там какое-нибудь...