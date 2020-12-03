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Instagram российских звезд погряз в рекламе из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagara1987, instagram.com/gagara1987

Российские артисты стали чаще публиковать в соцсетях рекламные посты. Поклонники заметили это и обвинили звезд в жадности.

Instagram-аккаунты знаменитостей с миллионами подписчиков — привлекательная площадка для рекламодателей. Раньше артисты были более избирательны, рекламируя товары на своих страничках. В период пандемии, когда гастроли и концерты прекращены, многие знаменитости не нашли другого способа заработать и буквально погрязли в рекламе.

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К примеру, Полина Гагарина за последний месяц прорекламировала машину премиум-класса, диетическую еду, косметические процедуры и ювелирные украшения. Ольга Бузова кроме модных брендов берет очень противоречивую рекламу, предлагая подписчикам то шоколадки и фаст-фуд, то здоровую еду. А Елена Темникова активно взялась за продукты: конфеты, лапшу, шоколад, воду и даже корм для собак.

Подписчиков частая реклама злит. В комментариях они пишут, что артисты стали жадными до денег, и поэтому сами себе противоречат. Один из подписчиков признался Темниковой, что даже будучи верным ее поклонником, уже не может терпеть этот рекламный беспредел.

Певица в одной из своих stories сказала, что действительно стала брать больше рекламы. Это связано с пандемией. Из-за отсутствия концертов доход артистов сильно снизился, а платить зарплату своей команде приходится.

Ранее по поводу бедствующего положения артистов высказалась Лолита. Она призналась, что сейчас многие топовые звезды находятся в трудном финансовом положении.

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Топ комментариев

Maniac.

Блин... Да сколько можно этого Шамстутдинова терзать. Всем ясно, что он убийства совершил осознанно....

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Dmitriy1983

При чем здесь доллар? Так то мы пока рублями рассчитываемся.

ifhbrjd

Производить будут за границей, продавать за границу - при чем тут рубль?

anbel13

Ох упал так упал, за пару месяцев с 69 до 75.