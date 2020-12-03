Instagram российских звезд погряз в рекламе из-за COVID

Российские артисты стали чаще публиковать в соцсетях рекламные посты. Поклонники заметили это и обвинили звезд в жадности.

Instagram-аккаунты знаменитостей с миллионами подписчиков — привлекательная площадка для рекламодателей. Раньше артисты были более избирательны, рекламируя товары на своих страничках. В период пандемии, когда гастроли и концерты прекращены, многие знаменитости не нашли другого способа заработать и буквально погрязли в рекламе.

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К примеру, Полина Гагарина за последний месяц прорекламировала машину премиум-класса, диетическую еду, косметические процедуры и ювелирные украшения. Ольга Бузова кроме модных брендов берет очень противоречивую рекламу, предлагая подписчикам то шоколадки и фаст-фуд, то здоровую еду. А Елена Темникова активно взялась за продукты: конфеты, лапшу, шоколад, воду и даже корм для собак.

Подписчиков частая реклама злит. В комментариях они пишут, что артисты стали жадными до денег, и поэтому сами себе противоречат. Один из подписчиков признался Темниковой, что даже будучи верным ее поклонником, уже не может терпеть этот рекламный беспредел.

Певица в одной из своих stories сказала, что действительно стала брать больше рекламы. Это связано с пандемией. Из-за отсутствия концертов доход артистов сильно снизился, а платить зарплату своей команде приходится.

Ранее по поводу бедствующего положения артистов высказалась Лолита. Она призналась, что сейчас многие топовые звезды находятся в трудном финансовом положении.