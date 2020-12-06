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Сериал «Скажи что-нибудь хорошее»: новая драма на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом
Главный герой сериала «Скажи что-нибудь хорошее» — гениальный диагност и потомственный лекарь. В детективной истории он будет спасать жизни людей, при том, что жизнь его самого окажется в большой опасности.

Премьера сериала «Скажи что-нибудь хорошее» — 7 декабря в 21.30 на Первом канале. Всего выйдет 16 серий.

Сюжет

Главный герой диагност Георгий Климов. Он потомственный лекарь и убежденный холостяк. Но влюбляется в оперную певицу Евгению Ромашину и оказываться втянут в конфликт с криминальным авторитетом Романом Поляковым.

На сердце Ромашиной претендуют сразу трое: Климов, Поляков и помощник авторитета Максим Липатов. Липатов, желая занять место босса, убивает Полякова, и выставляет Климова виноватым в его смерти. Но когда Климова обвиняют в преступлении, ставший главарем Липатов спасает его.

Затем, манипулируя благородством героя, Липатов втягивает Климова в преступный бизнес. Пока лекарь спасает жизни и налаживает семейное счастье с Евгенией Ромашиной, криминальный авторитет притворяется его другом. А сам плетет интриги и готовит страшную ловушку.

Актеры о съемках

Режиссер фильма — Станислав Дремов. Главные роли исполнили Иван Колесников, Ирина Антоненко, Александр Никитин, Мария Звонарева, Александр Яцко, Максим Битюков, Михаил Горевой, Игнат Акрачков.

Антоненко сыграла в сериале Евгению Ромашину. Роль оперной певицы во время съемок она исполняла параллельно в двух проектах: помимо съемок в сериале «Скажи что-нибудь хорошее» снималась в «Магомаеве», который вышел на Первом канале в марте.

«Только я начала думать о музыке, вдохновляться и заниматься ею, как мне начали приходить такие роли. Я так увлеклась музыкой, что стала немножко заниматься вокалом, даже попробовала записать песню и выпустила ее», — рассказала актриса.

Ивану Колесникову понравился проект человечностью  героя. Он поневоле связался с бандитами, но в то же время хочет максимально от этого дистанцироваться.

«В конце концов, ему приходится бросить все и убежать от обстоятельств, загнавших его в угол. Но, тем не менее, он — настоящий человек и врач от бога», — сказал о своем персонаже Колесников.

Ключевая роль и у актера Александра Никитина. Он сыграл криминального авторитета Липатова. Никитин не считает своего героя полностью отрицательным персонажем — изначально им движет любовь. Герой меняется под влиянием множества обид и поражений.

«Он винит во всех проблемах и неудачах героя Ивана Колесникова. В результате получается, что он любит только самого себя. А жажда к наживе его погубит», — сказал Никитин про Липатова.

По жанру «Скажи что-нибудь хорошее» — и мелодрама, и детектив, в котором много экшена. Герои проходят через огромное количество испытаний. Кто-то проходит их с честью, а кто-то нет. Поэтому зрителю обещают нескучное зрелище.

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