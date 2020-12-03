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Опубликовано первое фото новой Lada Niva

Источник:
Sibnet.ru
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Первое фото рестайлинговой Lada Niva появилось в Сети, автомобиль одновременно похож на концепт Chevrolet Niva II и Toyota RAV4.

Снимок опубликовали в комментариях на портале Drom. Источник на АвтоВАЗе подтвердил, что это действительно обновленная Niva.

Судя по фото, Lada Niva получила рельефный капот, крупный передний бампер, трапециевидную решетку радиатора. Округлые фары заменены на зауженные.


Изображение авто сзади появилось в сообществе «Русские автомобили». У Niva будет иной бампер и вынесенное запасное колесо.

Официально о сроках старта полноценной сборки, а также о выходе обновленной Niva на рынок пока не сообщалось. Планируются ли изменения в технической части, тоже пока неизвестно.

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