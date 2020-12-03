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IMDb представил рейтинг главных кинозвезд 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Достать ножи»

Крупнейший киносайт IMDb составил рейтинг актрис и актеров, которые в течение 2020 года занимали самые высокие места в таблице IMDbPro STARmeter.

Возглавила рейтинг актриса Ана де Армас, сыгравшая главную роль в детективном фильме «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом. На втором месте оказалась Джулия Гарнер, известная по сериалу «Озарк». Третье место у Ани Чалотры, звезда сериала «Ведьмак».

10 лучших звезд IMDb 2020 года:

  1. Ана де Армас
  2. Джулия Гарнер
  3. Аня Чалотра
  4. Милли Бобби Браун
  5. Эрин Мориарти
  6. Марго Робби
  7. Эйдан Галлахер
  8. Аня Тейлор-Джой
  9. Линда Карделлини
  10. Генри Кавилл

Ранее российский сервис «КиноПоиск» добавил раздел самых популярных сериалов. Три первых места топа-250 возглавили сериалы «Друзья», «Гравити Фолз», «Аватар: Легенда об Аанге».

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