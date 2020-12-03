IMDb представил рейтинг главных кинозвезд 2020 года

Крупнейший киносайт IMDb составил рейтинг актрис и актеров, которые в течение 2020 года занимали самые высокие места в таблице IMDbPro STARmeter.

Возглавила рейтинг актриса Ана де Армас, сыгравшая главную роль в детективном фильме «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом. На втором месте оказалась Джулия Гарнер, известная по сериалу «Озарк». Третье место у Ани Чалотры, звезда сериала «Ведьмак».

10 лучших звезд IMDb 2020 года:



Ана де Армас Джулия Гарнер Аня Чалотра Милли Бобби Браун Эрин Мориарти Марго Робби Эйдан Галлахер Аня Тейлор-Джой Линда Карделлини Генри Кавилл

Ранее российский сервис «КиноПоиск» добавил раздел самых популярных сериалов. Три первых места топа-250 возглавили сериалы «Друзья», «Гравити Фолз», «Аватар: Легенда об Аанге».