IMDb представил рейтинг главных кинозвезд 2020 года

Фото: © кадр из фильма «Достать ножи»
Крупнейший киносайт IMDb составил рейтинг актрис и актеров, которые в течение 2020 года занимали самые высокие места в таблице IMDbPro STARmeter.
Возглавила рейтинг актриса Ана де Армас, сыгравшая главную роль в детективном фильме «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом. На втором месте оказалась Джулия Гарнер, известная по сериалу «Озарк». Третье место у Ани Чалотры, звезда сериала «Ведьмак».
10 лучших звезд IMDb 2020 года:
- Ана де Армас
- Джулия Гарнер
- Аня Чалотра
- Милли Бобби Браун
- Эрин Мориарти
- Марго Робби
- Эйдан Галлахер
- Аня Тейлор-Джой
- Линда Карделлини
- Генри Кавилл
Ранее российский сервис «КиноПоиск» добавил раздел самых популярных сериалов. Три первых места топа-250 возглавили сериалы «Друзья», «Гравити Фолз», «Аватар: Легенда об Аанге».