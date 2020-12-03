Сибирский ученый пробежал семь марафонов во время плавания

Пожилой ученый из Томска Василий Леонтьев за месяц пробежал семь марафонов во время экспедиции в морях восточной Арктики на борту судна «Академик Мстислав Келдыш», сообщила пресс-служба ТГУ.

Инженеру лаборатории радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды Василию Леонтьеву почти 65 лет. Три года назад он начал минимум раз в неделю пробегать марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров. К началу экспедиции в Северном Ледовитом океане инженер пробежал уже 221 марафон.

«В отношении марафонов существует "всемирный заговор" – людей запугивают, что это страшно тяжело. На самом деле страшны только "одиночные" марафоны – когда ты бежишь эту дистанцию всего раз в году. А когда бегаешь в течение всего года – втягиваешься», – рассказал Леонтьев.

Во время экспедиции, которая длилась месяц, ученый решил не бросать свое занятие. Чтобы отмерять дистанцию, с помощью курвиметра (дорожного колеса, которое отмечает расстояние) он наметил круги для бега. В среднем на пробег у радиофизика уходило пять часов.

«По технике безопасности бегать на судне не поощряется, но и не запрещается. Главное, как сказал старпом, чтобы "не по головам" – то есть не мешать другим людям. И сила волнения моря должна быть не более четырех баллов, при пяти баллах бегать уже нельзя», – объяснил марафонец.

Он старался бегать ночами и рано утром, чтобы не мешать своим коллегам. Сложность была еще в и том, что палуба была мокрой из-за снега, дождя и брызг волн, но останавливаться из-за этого было нельзя. Леонтьев ни разу не простыл благодаря тому, что научился правильно одеваться для бега в разных климатических условиях.