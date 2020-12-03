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Новосибирские школьники создали бионический протез руки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба проекта Rukami

Команда школьников из Новосибирска победила во всероссийском конкурсе Rukami с разработкой электробионического протеза руки, сообщила в четверг пресс-служба проекта.

Команда CyberBionic, в которую вошли пятеро новосибирских школьников, разработала электробионический протез кисти человека, способный двигать пальцами по желанию владельца.

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Протез состоит из корпуса, детали которого напечатаны на 3D-принтере, печатных плат, датчиков, микроконтроллера, сервоприводов, и специального программного кода. Установленный в корпусе протеза датчик считывает импульс, который возникает в мышце, и преобразует сигнал, приводя пальцы протеза в движение.

«Основное отличие протеза, который разработали ребята, в том, что он значительно дешевле конкурентных аналогов и почти не уступает им в функционале», – сказано в сообщении.

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