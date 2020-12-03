Девятиклассников в Новосибирске выведут в школы

Девятиклассники в Новосибирской области с 7 декабря перейдут с дистанционного на очное обучение, сообщает правительство региона.

Во второй четверти ученики 1-5 и 11 классов обучаются в очном режиме, 6-10 классы учились в дистанционном формате.

«Со следующего понедельника ученики девятых классов возвращаются к учебе в очном режиме. По поводу других классов решения будут приниматься исходя из дальнейшей эпидемиологической ситуации в регионе, заболеваемости работников образовательных организаций и учащихся», — сказал председатель замгубернатора Сергей Нелюбов.

В дистанционной форме обучаются около 26 тысяч девятиклассников Новосибирской области. Девятые классы — выпускные, и для них обучение в очной форме имеет особую актуальность.