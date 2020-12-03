Проблемный Boeing 737 Max совершил успешный перелет с пассажирами

Самолет Boeing 737 Max, чья эксплуатация была приостановлена почти на два года из-за двух катастроф, с пассажирами на борту успешно приземлился в международном аэропорту Талсы.

Boeing 737 Max — новое поколение пассажирских самолетов серии 737, он получил более мощные и крупные двигатели. Его запретили использовать после двух схожих катастроф в Индонезии и Эфиопии с разницей в пять месяцев в 2018-2019 годах.

Оказалось, что система самолета опускала его нос вниз, пока пилоты пытались заставить лайнер набрать высоту. В ноябре 737 Max снова прошел сертификацию для коммерческого полета.

Пассажирами первого рейса компании American Airlines стали сотрудники самой Boeing и журналисты, сообщил корреспондент Fox23 Рик Маранон, ставший одним из участников перелета.

Первый коммерческий рейс состоится 29 декабря: Boeing 737 Max вылетит из Майами в Нью-Йорк. Пассажиров будут предупреждать, что им предстоит лететь именно на этой модели самолета.