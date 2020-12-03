Безруков и Боярская записали саундтрек к сериалу «Оптимисты»

Актеры Сергей Безруков и Елизавета Боярская записали саундтрек ко второму сезону сериала «Оптимисты» и выпустили клип-трейлер будущего проекта.

Клип на песню «Полминуты» состоит из отрывков сериала, составляющих полную историю главных героев. Также между кадрами в сюжете появляются черно-белые Безруков и Боярская, проникновенно исполняющие композицию.

Сериал «Оптимисты» вышел на канале «Россия» в 2017 году. В 2019 году начались съемки второго сезона. Его премьера запланирована на 2021 год.

Сериал «Оптимисты» рассказывает о советских дипломатах 1960-х годов. Во втором сезоне действие развернется в 1962 год, во время Карибского кризиса. Отношения США и СССР напряжены до предела. Мир на грани атомной войны. Главные герои оказываются в гуще этих событий.