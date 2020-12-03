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Безруков и Боярская записали саундтрек к сериалу «Оптимисты»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Актеры Сергей Безруков и Елизавета Боярская записали саундтрек ко второму сезону сериала «Оптимисты» и выпустили клип-трейлер будущего проекта.

Клип на песню «Полминуты» состоит из отрывков сериала, составляющих полную историю главных героев. Также между кадрами в сюжете появляются черно-белые Безруков и Боярская, проникновенно исполняющие композицию.

Сериал «Оптимисты» вышел на канале «Россия» в 2017 году. В 2019 году начались съемки второго сезона. Его премьера запланирована на 2021 год.

Сериал «Оптимисты» рассказывает о советских дипломатах 1960-х годов. Во втором сезоне действие развернется в 1962 год, во время Карибского кризиса. Отношения США и СССР напряжены до предела. Мир на грани атомной войны. Главные герои оказываются в гуще этих событий.

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Uynachalnica

И где это они все с ковидными общаются? На загородных или зарубежных виллах?

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Uynachalnica

Даже пилить уже устали, а может не выгодно. Зайдет какой родитель в аккаунт чада, а там какое-нибудь...

shevelev-kirill

ну дак кольните их первыми! че над простым народом то глумится....

Uynachalnica

Цитатаа создание теневых схем было затруднено, отмечают разработчики. - это анекдот такой? У нас куда...