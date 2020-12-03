Встреча с прокурором не остановила голодовку дольщиков «Новомарусино»

Дольщики ЖК «Новомарусино» продолжат голодать возле недостроенных квартир, встреча с прокурором Новосибирской области Яковом Хорошевым и руководителем регионального министерства строительства не убедила голодающих, что проблема решится.

Пять обманутых дольщиков «Новомарусино» начали голодовку во вторник в строительном вагончике возле недостроенных домов. Их должны были сдать еще в 2016 году. Застройщика «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом, без жилья остались 800 дольщиков. 100 квартир в недострое купила мэрия Новосибирска для расселения аварийного жилья.

В среду прокурор и глава Минстроя пообещал, что 8 декабря пройдет видеоконференцсвязи с участием дольщиков, а также представителей ППК «Фонд», органов власти и прокуратуры для оперативного решения на «онлайн-площадке» вопроса по восстановлению прав граждан.

«Нам уже обещали видеоконференцию два месяца назад. Пока она не состоится, мы голодовку не прекратим. Мы устали от пустых обещаний, от ипотеки, от неопределенности. ППК "Фонд" говорит, что Минстрой не подал наш объект на рассмотрение. Мы спрашиваем у Минстроя, а они говорят, что со своей стороны все сделали. Как это победить?», — сказала Sibnet.ru одна из дольщиц Татьяна Жук.

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Она отметила, что ППК «Фонд» когда получит заявку, будет решать, что дешевле: достроить дома или выплатить дольщикам денежную компенсацию по среднерыночной цене жилья за квадратный метр.

По словам Жук, люди готовы на выплату компенсаций, чтобы погасить ипотеки и искать новое жилье, но в таком случае мэрия Новосибирска не получит ничего за купленные 100 квартир, так как юрлицам деньги не выплачивают. Поэтому для администрации города выгоднее, чтобы дома достроили.

При этом завершение долгостроев «Новомарусино» вызывает вопросы, так как Госстройнадзор установил, что при строительстве были допущены грубые нарушения.